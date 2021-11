Fiction: il senso della non vedente Blanca per il crimine. Dal 22 novembre su Rai 1

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 22 novembre va in onda la fiction Blanca, una delle nuove proposte Rai: un crime drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. La serie tv racconta le vicende di Blanca, una giovane non vedente che diventa collaboratrice di polizia e stravolge la routine di un commissariato di Genova. Arriva Blanca, la nuova fiction targata Rai: liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, racconta la storia di una giovane donna non vedente che ha l’opportunità di realizzare il sogno che coltivava fin da bambina, quello di diventare una consulente della polizia. Maria Chiara Giannetta è Blanca Ferrando: non vedente fin da bambina, in seguito a un drammatico incidente in cui ha perso la vita anche la sorella maggiore, crescendo ottiene uno stage di sei mesi per ricoprire il ruolo di assistente della polizia. Giuseppe Zeno è Michele Liguori: figlio di un nobile decaduto e di un’avvocatessa senza scrupoli, ha scelto di entrare in polizia diventando ispettore per rincorrere il suo profondo senso di giustizia. - (PRIMAPRESS)