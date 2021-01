Festival di gol tra Roma e Spezia (4-3). I giallorossi nel secondo tempo offrono un grande spettacolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Festival di gol nel match tra la Roma e lo Spezia. Un 4-3 che ha visto un primo tempo equilibrato. Per i giallorossi Pellegrini in grande spolvero serve Mayoral per il vantaggio (17'). Replica Piccoli che al 24' approfitta di un pasticcio in area romanista. Nel secondo tempo è un'altra Roma. Al 52' assist Veretout e doppietta Mayoral,3' dopo Spinazzola serve Karsdorp che segna a porta vuota.Spezia ancora vivo:al 59' accorcia Farias.Roma insidiosa con Perez e Veretout,poi rocambolesco finale: al 90' Verde pareggia e due minuti dopo Pellegrini la riacciuffa. - (PRIMAPRESS)