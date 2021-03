Ferrari: presentata la SF21 pronta a sfidare il "futuro" con Sainz e Leclerc per tornare sul podio

(PRIMAPRESS) - MODENA - Dopo tanti rendering e foto "rubate", finalmente la nuova Ferrari SF21 è stata presentata. E' il passo verso il Mondiale di Formula 1 dopo la presentazione della squadra avvenuta due settimane fa. La sorpresa è un pò sfumata per via di un errore informatico che ha consentito a tutti i tifosi della Rossa di poter vedere in anteprima, ancor prima della presentazione ufficiale iniziata alle ore 14:00, le immagini della nuova vettura. Ma del resto è stato interpretato come il segno di una vettura che vuole mettersi subito in mostra. Si rilevano sul musetto le evidenti modifiche per migliorare il flusso d’aria. Le novità si intravedono anche nella zona di imbocco pance. Sul cofano motore inoltre, è messo ben in evidenza il logo Misson Winnow. La livrea in classico rosso diventa amaranto in coda per ricordare, come ha detto il team principal della Ferrari, Mattia Binotto,le prime vetture del marchio del cavallino. Binotto ha parlato di un'auto che si proietta verso il futuro: "Sarà un anno di sfide ma con vista verso il 2022 – ha detto – Vogliamo tornare a lottare per il podio con Sainz e Leclerc che rappresentano il nostro futuro. Non ripeteremo più le delusione passate". - (PRIMAPRESS)