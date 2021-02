Ferrari presenta la squadra ma non la vettura che correrà il Mondiale 2021

(PRIMAPRESS) - MODENA - Perchè la Ferrari non ha presentato ieri la vettura che correrà il Mondiale 2021. Le supposizioni sono tante e difficile inseguirle tutte. La Scuderia Ferrari ha preferito presentare prima il team di Formula 1 che correrà quest'anno e ha rimandato la presentazione della monoposto nonostante lo abbiano fatto tutte le altre scuderie. Nel pomeriggio di ieri, quindi, è arrivata solo la presentazione della squadra, a cominciare dai piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz. “Siamo reduci da una delusione che non dovrà mai ripetersi. Ferrari è più importante di ognuno di noi. Dobbiamo onorare la divisa che portiamo”, le parole di Mattia Binotto che punta a cancellare il terribile 2020 appena trascorso. Parole che fanno pensare ad un ritardo nella presentazione perchè qualcosa non è ancora a punto. Ed ora non si puó sbagliare. - (PRIMAPRESS)