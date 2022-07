F1, sul circuito rovente di Le Castellet, vince Verstappen dopo il ritiro di Leclerc finito a muro

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Il Gp di Francia:vince lo vince Verstappen con Leclerc andato fuori in un testacoda ed ora il pilota della Red Bull va in fuga nel Mondiale. L'errore del pilota della Ferrari, Leclerc, finito a muro al 18° giro mentre era saldamente in testa sul circuito di Le Castellet lascia tanto amaro in bocca. Tutte le rosse sono fuori dal podio dove invece sono saliti Hamilton e il compagno di team Russell. Al quarto Perez,quindi Sainz (autore di una grande rimonta dall'ultima fila) Allo start Hamilton beffa Perez, mentre Leclerc è attento su Verstappen. L'olandese anticipa il pitstop e si ritrova in testa un paio di giri dopo per l'errore di Leclerc. Hamilton non può fare di più. Grande rimonta di Sainz. - (PRIMAPRESS)