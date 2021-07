F1: sul circuito di Silverstone è Lewis Hamilton (Mercedes) il più veloce nelle prove. Oggi le qualifiche Sprint

(PRIMAPRESS) - GRAN BRETAGNA - Hamilton su Mercedes è stato il più veloce nelle qualifiche di ieri a Silverstone che, per la prima volta, non hanno assegnato la pole. Le tre sessioni disputate di venerdì sono servite a determinare lo schieramento della qualifica Sprint che oggi sabato 17 luglio scatterà alle 17.30. Lewis davanti a tutti nella prova sui 100 Km che a sua volta stabilirà la griglia della gara di domenica. Verstappen 2°, Leclerc 4° e Sainz 9°. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 - (PRIMAPRESS)