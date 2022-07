F1: prima vittoria per Sainz (Ferrari) a Silverstone. Sul podio Perez ed Hamilton. Brivido per Zhou

(PRIMAPRESS) - SILVERSTONE (REGNO UNITO) - Giornata da incorniciare per Sainz a Silverstone: dopo la prima pole è arrivata anche la prima vittoria della carriera. Perez chiude in seconda posizione (sfruttando la safety car), Hamilton completa il podio. Leclerc chiude al 4° posto, nonostante uno splendido sorpasso su Lewis alla Copse. Verstapppen è 7° dopo un problema tecnico alla Red Bull. Primi punti in carriera per Mick Schumacher (8°). Maxi incidente in partenza: Zhou si ribalta, ma è fuori pericolo. - (PRIMAPRESS)