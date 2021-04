F1: pole position per Lewis Hamilton a Imola. E' la 99° della sua carriera. Lieve incidente a Tsunoda

(PRIMAPRESS) - IMOLA - Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp Emilia-Romagna,seconda prova del Mondiale.Per il britannico,sette volte iridato,si tratta della 99° pole in carriera. Accanto a lui in prima fila, a sorpresa, la Red Bull del messicano Perez. Terzo crono per Verstappen che precede la Ferrari del monegasco Leclerc. L'altra "rossa" di Sainz non va oltre l'11° tempo. Nella Q1 subito fuori le Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi; out anche Mick Schumacher.Sessione sospesa qualche minuto per un lieve incidente a Tsunoda. - (PRIMAPRESS)