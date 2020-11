F1: Lewis Hamilton vince il Gp del Bahrein precedendo le RedBull di Verstappen e Albon

(PRIMAPRESS) - BAHREIN - Nella giornata iniziata con il pauroso incidente di Grosjean, Lewis Hamilton ha vinto il GP del Bahrain, terzultima prova della stagione 2020 della F.1. L’inglese della Mercedes, al trionfo n. 95 della carriera, ha preceduto le due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Poi le due ottime McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz. Male le Ferrari, con Charles Leclerc decimo e Sebastian Vettel 13°. Miracolo al primo giro per Romain Grosjean, che è uscito vivo da uno spaventoso incidente in cui la sua Haas si è spezzata in due e ha preso fuoco. Per il pilota svizzero solo bruciature lievi ed una costola rotta. - (PRIMAPRESS)