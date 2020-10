F1: Lewis Hamilton sul podio più alto del Nurburgring e raggiunge le 91 vittorie di Schumacher

(PRIMAPRESS) - NURBURG (GERMANIA) - Lewis Hamilton trionfa al Nurburgring, nell'inedito Gp Eifel, ed eguaglia il record di 91 vittorie di Michael Schumacher. Dietro il britannico,che consolida il primato nel Mondiale, Verstappen e Ricciardo. Leclerc è 7°. Bottas parte bene e conserva la vetta, ma deve ritirarsi al 18° giro per un problema al motore. Strada spianata per Hamilton,che controlla agevolmente Verstappen nonostante una safety car che compatta il gruppo a 11 giri dal traguardo. Gara solida per Perez e Sainz, quarto e quinto, Vettel è 11°. - (PRIMAPRESS)