F1: le prove in Bahrain con Verstappen che mostra i muscoli e la Ferrari gli sta dietro

(PRIMAPRESS) - BAHRAIN - Le 24 ore di test in Bahrain si sono concluse con Verstappen che ha mostrato i muscoli nel Day-3 e si prende il miglior tempo con la Red Bull in 1:31.720. Subito dietro però c’è una caparbia Ferrari che chiude in 1:32.415 con Leclerc. Buoni segnali dalla Mercedes in una giornata che ha dato qualche indicazione in più sul Mondiale che scatta domenica sempre sul tracciato di Sakhir. In forse la partecipazione di Ricciardo risultato positivo al Covid, il pilota McLaren potrebbe essere sostituito da Piastri o De Vries. Domenica scorsa sempre sul tracciato di Sakhir il campione della Red Bull ha percorso 53 giri e fatto registrare il miglior tempo in 1:31.720. Alle spalle dell'olandese la Ferrari con Charles Leclerc, secondo in 1:32.415. Sul podio virtuale la Alpine di Fernando Alonso,che si è piazzato davanti alla Mercedes di George Russell. È iniziato il conto alla rovescia per la prima gara dal 18 al 20 marzo. - (PRIMAPRESS)