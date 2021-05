F1: la Ferrari di Leclerc non riesce a partire al Gp di Montecarlo per un problema al semiasse

(PRIMAPRESS) - MONTECARLO - Ancora un colpo di scena per la Ferrari di Leclerc al Gp di F.1 a Montecarlo. La monoposto del pilota monegasco ha avuto problemi e si è fermata. Motore spento ai box, Leclerc non è riuscito a prendere la posizione in griglia nei tempi previsti. Per Leclerc addio pole e addio gara. Sembra che il problema sia stato al semiasse destro. Una vera disdetta dopo che in mattinata la Ferrari aveva confermato la pole, vista la possibilità di mantenere il cambio dopo lo schianto nelle fasi finali delle qualifiche. In pole partirà Verstappen. - (PRIMAPRESS)