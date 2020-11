F1: la doppietta Mercedes al Gp romagnolo avvicina Hamilton al suo settimo titolo ma con un piccolo giallo

(PRIMAPRESS) - IMOLA - Il giorno dopo la conquista della Mercedes del doppio podio del GP dell'Emilia Romagna e i festeggiamenti per il settimo titolo costruttori senza interruzioni, gli applausi e lo champagne versato sembra già archiviato e si guarda al settimo mondiale anche di Lewis Hamilton che ha parole di encomio per il team tedesco : “Loro sono i veri eroi, spingono e innovano ogni giorno”, parole, tuttavia, seguite anche da: “Sono qui da molto tempo e al momento non so nemmeno dire se ci sarò l’anno prossimo”. Ed è subito giallo sul futuro del pilota inglese. - (PRIMAPRESS)