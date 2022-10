F1: in Messico Max Verstappen vince il suo 14º gran premio davanti ad Hamilton e Perez

(PRIMAPRESS) - MESSICO - Max Verstappen domina la scena anche in Messico vincendo il suo 14° gran premio stagionale, record assoluto.Dietro all'olandese della Red Bull c'è il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) che precede il beniamino di casa, Sergio Perez con l'altra Red Bull e il compagno di team Russell. Poi le due Ferrari: Sainz 5° e Leclerc 6°. Verstappen, partito in pole, allunga in testa. Hamilton, buona partenza, tiene, precedendo Perez, Russell e le Ferrari che mostra qualche difficoltà. L'olandese della Red Bull ha condotto tutta la gara in testa. - (PRIMAPRESS)