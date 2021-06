F1: il Gp delle sorprese a Baku con la vittoria di Perez (RedBull) e la bucatura di Verstappen

(PRIMAPRESS) - BAKU (AZERBAIJAN) - Al Gran Premio di F1 di Baku vince la RedBull di Perez ma la gara è stata piena di sorprese. A cominciare da Verstappen che sembra dover andare a tagliare il traguardo ma sul rettilineo d’arrivo la sua vettura si intraversa per una gomma posteriore sinistra che si affloscia. La direzione gara ha neutralizzato la corsa e deciso per una partenza da fermo che ha rimesso tutto in discussione, con soli 2 giri di gara da completare. Lewis Hamilton ha avuto l’opportunità di prendersi la vittoria. Ma al re-start start, ha sbagliato incredibilmente la frenata ed è finito nella via di fuga di curva: per lui solo 15° posto e primo posto in classifica per Verstappen salvo. Con la Red Bull tutta a festeggiare Checo Perez, al secondo successo della carriera, il primo con la sua nuova squadra. - (PRIMAPRESS)