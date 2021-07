F1, Hamilton vince il surriscaldato Gp di Silverstone davanti a Leclerc e Bottas

(PRIMAPRESS) - GRAN BRETAGNA - Hamilton vince il Gp di Silverstone davanti a Leclerc e Bottas, Sesto Sainz. Aggressivo Hamilton alla partenza, con Verstappen è contatto al primo giro alla Copse e l'olandese va fuori. Gara interrotta, 10" di penalità per il britannico. Si riparte con Leclerc in pole (aveva passato Bottas allo start) che tiene agevolmente la vetta.Hamilton si allontana dopo i primi giri e scivola dietro Bottas dopo il pitstop (in cui sconta la penalità). Ai -8 giri Hamilton ripassa Bottas e va a caccia di Leclerc, preso al terz'ultimo giro. - (PRIMAPRESS)