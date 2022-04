F1: Gp Emilia Romagna, oggi prove libere domani la gara con la Ferrari pronta a difendere le posizioni

(PRIMAPRESS) - IMOLA - Il Gran Premio d’Emilia Romagna, valido per il quarto appuntamento della stagione 2022 di F ormula 1, scalda i motori per le prove libere alle 12,30 per poi partire per la sprint race alle 16,30. La battaglia per la gara è invece attesa domani alle 15. La Ferrari ha avuto un ottimo esordio di stagione e proverà a confermarsi anche sul circuito di casa incrementando il vantaggio acquisito. A soffiare sugli alettoni delle vetture di Maranello ci sono la Red Bull e Mercedes che proveranno a recuperare margine sui punti che le dividono dalla Rossa. - (PRIMAPRESS)