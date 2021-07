F1, Gp di Silverstone: è Max Verstappen (Red Bull) a vincere la Sprint Race davanti Hamilton e Bottas

(PRIMAPRESS) - GRAN BRETAGNA - Max Verstappen vince la Sprint Race valida per la griglia a Silverstone davanti ad Hamilton e Bottas. L'olandese brucia il 7 volte iridato allo start e resiste al rabbioso ritorno nelle prime curve. Sfortunato Sainz, che si tocca con Russell e precipita in coda (da dove risale all'11° posto). Al 6° giro testacoda di Perez, che compromette l'assetto (la sua Red Bull finisce 20.ma). Ottima partenza di Alonso, che si ritrova 5° e resiste alle McLaren finché può (chiude 7°) favorendo pure un tranquillo 4° posto per Leclerc - (PRIMAPRESS)