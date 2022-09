F1, Gp di Monza: vince Max Verstappen (RedBull) davanti a Leclerc e Russel. Fischi per la direzione di gara

(PRIMAPRESS) - MONZA - Verstappen vince il Gran Premio d'Italia a Monza con il finish in anticipo tra i fischi del pubblico rivolti alla Federazione internazionale per la gestione tecnica al 50º giro quando l'uscita della safety car ha decretato lo stop della gara. La Ferrari è seconda con Leclerc ed al terzo posto si è piazzato Russell. "Peccato per il secondo posto ma abbiamo fatto tutto il possibile" ha commentato Leclerc all'arrivo dimezzato di 8 giri. Quarto posto per l'altra Ferrari con Sainz. Non mancheranno le polemiche per la gestione della gara dopo l'uscita di gara di Ricciardo con l'auto piantata a bordo pista per cui è dovuta uscire la safety car. A sventolare la bandiera a scacchi della vittoria di Verstappen, c'era a Monza una leggenda del motorsport: Giacomo Agostini. - (PRIMAPRESS)