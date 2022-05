F1, Gp di Monaco: sotto la pioggia torrenziale vince Perez (Red Bull) davanti a Sainz e Verstappen

(PRIMAPRESS) - MONACO - Al Gp di Monaco partito in ritardo per la pioggia e con Mick Shumacher che perde la vettura in un incidente (senza danni per lui), arriva il successo di Perez che ha messo il muso della sua Red Bull davanti a quelli di Sainz, Verstappen e Leclerc. . I primi 4 in nemmeno 3". Partenza, dietro la safety car, posticipata di un'ora per la pioggia. Red Bull più efficace al pitstop:Perez va in testa,Leclerc scivola al 4° posto a causa di una doppia sosta. Al 30° giro inci- dente a Schumacher e bandiera rossa, tutti nella pit lane. Alla ripartenza, Red Bull su medie, le Ferrari insistono con le dure. Gara al limite delle 2 ore (saranno 64 giri). Perez ha un calo di prestazione, ma resiste. - (PRIMAPRESS)