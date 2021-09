F1 Gp d’Olanda: Verstappen (Red Bull) in pole position. Ferrari in terza fila con Leclerc e Sainz

(PRIMAPRESS) - OLANDA - Max Verstappen (Red Bull) è il più veloce nelle qualifiche del Gp di Olanda. Per il pilota che corre sul circuito di casa si tratta della decima pole (6a stagionale). Alle sue spalle le Mercedes di Hamilton e Bottas Quarto Gasly.Terza fila per le Ferrari di Leclerc (5°) e Sainz (6°). Ottimo 7° Giovinazzi.Poi Ocon,Alonso e Ricciardo. Nella Q1 fuori a sorpresa la Red Bull di Perez;out anche Vettel e Kubica che ha sostituito Raikkonen (positivo al Covid).Nella Q2 disastro Williams: Russell e Latifi vanno in testacoda e finiscono la loro corsa contro il muro. - (PRIMAPRESS)