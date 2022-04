F1, Gp d’Australia: ottima Ferrari nelle prove libere. Sainz chiude al comando e Leclerc dà spettacolo

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - L'avvio della Ferrari nel weekend del GP d'Australia è quello che mette di buon umore e riporta i fan della rossa a ad entusiasmarsi ai passaggi di Sainz che chiude al comando delle prime libere in 1:19.806, poi l’altra Rossa di Leclerc (protagonista di un paio di traversi). Inseguono le due Red Bull. Sesto Hamilton su una Mercedes apparsa in crescita sul rinnovato tracciato dell'Albert Part. Si riparte alle 8 per la seconda sessione. In fumo la Aston di Vettel. È stato lui stesso ad uscire dall' abitacolo per controllare il motore. - (PRIMAPRESS)