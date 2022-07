F1 Gp Austria: Ferrari sul podio più alto con Leclerc. Verstappen e Hamilton completano la terna del traguardo

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - È arrivato il primo successo della Ferrari in Austria dal 2003. Si tratta della terza vittoria stagionale per Leclerc che parte dietro a Verstappen ma finisce davanti. Seconda vittoria consecutiva per la Ferrari dopo Silverstone. Fiamme sulla Ferrari di Sainz costretto al ritiro. Fuori gara anche Perez con la Red Bull dopo un contatto al primo giro. Hamilton chiude terzo. Ancora a punti Mick Schumacher che finisce sesto. - (PRIMAPRESS)