F1: dopo la laurea di Hamilton e della Mercedes nel mondiale 2020, è la Red Bull a fare la parte del toro

(PRIMAPRESS) - ABU DHABI - La Red Bull ha chiuso in bellezza l’ultima prova del mondiale 2020 di Formula Uno. Dopo la prova di oggi che ha visto trionfare l’olandese Max Verstappen nel Gp degli Emirati Arabi, con il titolo già in tasca di Lewis Hamilton e la Mercedes sono state le vetture della scuderia del “toro rosso” a segnare il campionato. Oggi il podio è andato a Bottas e Hamilton, che nel finale hanno avuto problemi di usura alle gomme. Ai piedi del podio l'altra Red Bull di Albon. Ancora una delusione dalle Ferrari: Leclerc chiude 13° davanti a Vettel e non entrano nelle classifica punti. Verstappen,partito in pole,prende subito la testa e non la molla più, incrementando nel finale il vantaggio. Per Verstappen 10° successo (2° stagionale). - (PRIMAPRESS)