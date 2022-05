F1: al Gp di Miami gara super per Max Verstappen. Sul podio le Ferrari di Leclerc e Sainz

(PRIMAPRESS) - MIAMI - L'intervento della safety car per l'incidente occorso a Morris seminando ruota anteriore e detriti sulla pista, non ha cambiato le posizioni in gara negli ultimi dieci giri dopo la bandiera gialla. Sul podio sale Max Verstappen con una gara brillante, veloce e buona strategia per le gomme. Secondo e terzo posto per Charles Leclerc e Carlos Saienz. "È stata una gara difficile. Pensavo di poter superare Max ma è andata così. Una battaglia molto combattuta. Ed è bello vedere tanti tifosi Ferrari sugli spalti". - (PRIMAPRESS)