F1: a Monza Verstappen diventa “l’olandese volante” e perde tre punti in classifica

(PRIMAPRESS) - MONZA - A distanza di ore dall'ncidente sul circuito di Monza tra Lewis e Verstappen, il pilota olandese sembra insistere che non ci sarebbe stata solo una sua imprudenza. "Fino al momento del contatto era stata una gara fantastica - ha spiegato l'olandese volante che è letteralmente volato sul capo di Lewis con la sua vettura. "Abbiamo avuto un problema ai box, quindi siamo rientrati vicini a curva 1, Lewis mi ha spinto all'esterno in frenata. Mi ha spinto ancora, non c'era più margine per fare la curva. Mi sono alzato con il posteriore dopo aver toccato il cordolo e ci siamo scontrati, dobbiamo collaborare per fare la curva. Da parte mia ho fatto tutto corretto, sono le corse e sono tranquillo. Siamo entrambi fuori, se uno l'avesse passata liscia sarebbe stato peggio. Cerchiamo sempre di combattere, ma serve collaborazione da parte di entrambi per fare la curva e oggi non c'è stata". Così Verstappen spiega quello che è accaduto ma resta il fatto che la commissione corsa ha tolto tre punti in classifica all'olandese e anche due punti dalla patente sportiva. - (PRIMAPRESS)