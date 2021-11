Exlusive Padel Cup Intesa San Paolo Msp: la quarta tappa a Paderno Dugnano con i vip in campo

(PRIMAPRESS) - MILANO - La conclusione della quarta tappa della Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo, circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, si è svolta nel più grande impianto in Italia dedicato a questa disciplina: il Country Sport Village di Paderno Dugnano. Sul campo milanese si sono incrociate ben 60 coppie nelle categorie maschile, femminile e misto. Beppe Bergomi, l’ex calciatore interista e opinionista televisivo, è sceso in campo nel torneo misto in coppia con la moglie Daniela Fontana.

Esordio anche per l’attrice Sarah Maestri, protagonista tra gli altri del film “Notte prima degli esami”: “Il padel crea dipendenza”, ha scherzato. Seconda apparizione nella Exclusive Padel Cup, invece, per l’ex milanista Serginho, l’ex Atalanta e Juventus Cristian Zenoni – vincitore della prima tappa milanese, quella dell’Aspria Harbour Club – e la showgirl Astrid Ericsson. La prossima tappa del circuito si giocherà sabato 20 e domenica 21 novembre al Flaminia Padel di Roma. A Milano, invece, si tornerà in campo il 27 e il 28 novembre al Padel Club Milano. Chiusura con i due Master finali, che si svolgeranno l’11 e il 12 dicembre al Quanta Club di Milano e il 18 e 19 dicembre al Villa Pamphili Padel Club di Roma.

Nel maschile, la vittoria è andata a Roberto Rossi e Simone Manzi; nel femminile hanno trionfato Rebecca Pizzi e Chiara Santella, mentre nel misto hanno conquistato la vittoria finale Michele Ronchi e Margherita Santambrogio.





