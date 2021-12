Exlusive Padel Cup 2021: conclusa la tappa milanese del circuito di Msp e Intesa Sanpaolo

(PRIMAPRESS) - MILANO – L'Exclusive Padel Cup 2021, la prima edizione promossa da MSP ha chiuso la prima parte del torneo al Quanta Club di Milano. Le fasi conclusive dell'appuntamento promosso dall'ente di promozione sportiva e dal title sponsor Exclusive di Intesa Sanpaolo, si terrà a Roma (18-19 dicembre) al Villa Pamphili Padel Club. Il circuito milanese ha portato in campo anche nome noti dal passato sportivo e artistico da Serginho a Cristian Zenoni, da Bergomi a Gravina ad Astrid Ericson e da Sarah Maestri a Davide Paniate. Presenze che hanno mostrato anche il volto glamour di questo sport che fa tendenza. “Abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità di sostenere questo torneo di padel, disciplina sportiva che sta vivendo un vero e proprio boom di crescita - dichiara Andrea Lecce, Responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo –. La nostra presenza alla manifestazione ha confermato l’impegno e la passione che il Gruppo riserva al mondo dello sport, a tutti i livelli, nella convinzione che sia un bene comune, portatore di valori, idee, inclusione e aggregazione. Impegno e passione che mettiamo ogni giorno anche nella cura dei nostri clienti, per soddisfare ogni loro esigenza, e che ha ispirato la realizzazione di Exclusive: non solo una carta con ampia libertà di spesa, ma un ecosistema di servizi di caring, benefit ed esperienze in continua evoluzione. Un approccio completo, con cui puntiamo a migliorare benessere e qualità di vita delle persone". - (PRIMAPRESS)