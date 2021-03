Europei Under 21: senza reti il confronto tra Italia e Spagna. Gli azzurrini finiscono con 2 espulsioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Finisce 0-0 la sfida tra l'Italia e la Spagna nella seconda giornata del girone B degli Europei Under 21. A Maribor 1° tempo equilibrato,anche se è l'Italia a sfiorare il vantaggio con una botta dal limite di Frattesi che, deviata dal portiere Fernandez,si stampa sulla traversa (30'). Nella ripresa gara ancor più tattica. Brividi per una conclusione da fuori di Moncayola che finisce a lato (63'). Finale sofferto. Gli azzurrini restano di nuovo in 9: espulsi Rovella e Scamacca (86'). Rosso anche per l'iberico Mingueza. - (PRIMAPRESS)