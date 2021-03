Europei Under 21: l’Italia stende la Slovenia con 4 reti e sfiora la cinquina con il rigore fallito di Cutrone

(PRIMAPRESS) - MARIBOR (SLOVENIA) - L'Italia stende la Slovenia 4-0 (e poteva essere una cinquina se Cutrone non avesse fallito il secondo rigore) e si prende di forza i quarti di finale degli Europei Under 21 da seconda del gruppo B. Tutto in 25': Maggiore, Raspadori e Cutrone blindano la qualificazione ed evitano di guardare al risultato della Spagna con la Repubblica Ceca (2-0, spagnoli primi). L'ex Milan poi fa anche doppietta, mentre Nicolato, in piena emergenza squalificati, è ora tra le migliori otto del torneo. Ai quarti, che Marchizza (espulso) e Frabotta(diffidato e ammonito) salteranno, l'Italia sfiderà la prima del gruppo D, quello di Portogallo, Croazia, Svizzera e Inghilterra. - (PRIMAPRESS)