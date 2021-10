Europei Under 21: Italia-Svezia 1-1 con reti di Lucca e Prica

(PRIMAPRESS) - MONZA - Azzurrini raggiunti nel recupero a Monza.La Svezia resta in testa al Gruppo F. Ritmo non esaltante. Lucca sregolatezza e genio nel finale di frazione.Svirgola malamente il destro ravvicinato, poi (42') corregge in spaccata il cross di Rovella e festeggia il primo centro con gli azzurrini.La Svezia comincia la ripresa all'attacco. L'Italia subisce, ma riparte decisa. Brolin salva su Rovella solitario; sul corner Colombo sfiora il palo. Nel recupero,Brolin prodigioso su Colombo, sul rovesciamento di fronte il pari di Prica (92') su assist di Holm. - (PRIMAPRESS)