Europei nuoto: oro italiano nella staffetta mista con Bruni, Taddeucci, Paltrinieri, Acerenza

OSTIA (ROMA) - Nell'ultima giornata degli Europei di nuoto a Roma, la staffetta mista nel mare di Ostia è medaglia d'oro davanti all'Ungheria. Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza conquistano il titolo continentale, confermando la supremazia in questa edizione dei campionati. Subito in testa Bruni, che dà il cambio in testa a Taddeucci, argento nella 10 della mattina. Paltrinieri soffre l'onda ma lancia in testa Acerenza, oro poche ore prima nella 10 km. L'atleta calabrese respinge il ritorno dell'ungherese Rasovszky e chiude i 5km in 59'43"1.