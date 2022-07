Europei femminili: l’Italia perde con il Belgio (1-0) ed è fuori dalla corsa

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - L'Italia femminile va fuori dagli Europei in Inghilterra con una sconfitta di misura nel match contro il Belgio (1-0). La nazionale azzurra di Milena Bertolini nell'ultima gara del girone non è riuscita a sblocca il risultato nella prima parte di gara nonostante le incursioni ma che non hanno mai impensierito veramente la difesa belga tranne un attacco con Girelli (2'), poi a fine primo tempo chance anche per la Bonansea (41').Nella ripresa però a passare in vantaggio è proprio il Belgio: sinistro incrociato della De Caigny che supera la Giuliani al 49'. Arriva la reazione italiana, ma il destro della Girelli si stampa sulla traversa (52'). Esulta il Belgio, - (PRIMAPRESS)