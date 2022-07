Europei femminili di calcio: domani l’apertura. L’Italia in campo domenica contro la Francia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli Europei di calcio femminile si aprono domani 7 luglio con Norvegia-Irlanda del Nord (ore 21). L’esordio delle azzurre nella fase finale della rassegna continentale avrà luogo domenica 10 luglio alle ore 21.00, al New York Stadium di Rotherham. La prima avversaria sarà la Francia, prima sfidante di un girone che vede anche Belgio e Islanda. La partita potrà essere seguita sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play e su Sky Sport e Sky Go. Spulciando nelle statistiche le ragazze di Bertolini nei match precedenti hanno visto tre vittorie della Francia, quattro dell’Italia e un pareggio. - (PRIMAPRESS)