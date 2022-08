Europei di nuoto: oggi l’obiettivo medaglia di Paltrinieri e Acerenza nella 5 km. L’oro di Pellacani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ultime battute oggi per gli Europei di nuoto ormai giunto alla penultima giornata. Nel programma di oggi c'è il nuoto nelle acque libere e tuffi che dovrebbero regalare belle sorprese in chiave medaglie. Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza saranno in gara nella 5 chilometri. In campo femminile ci sarà anche la 25 chilometri con Ciccarella, Pozzobon e Santoni.

Ieri la nona giornata di gare a Roma ha portato medaglie all'Italia. Due podi speciali nei tuffi, con la vittoria di Chiara Pellacani dal trampolino 3 metri e il bronzo di Elisa Cosetti nelle grandi altezze, primo, storico podio azzurro nella nuova specialità, all'esordio agli Europei. Per Pellacani invece secondo oro e quinta medaglia in questa rassegna - (PRIMAPRESS)