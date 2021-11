Europei di nuoto: l’Italia trionfa in Russia con un tris d’oro con Orsi, Castiglioni e Paltrinieri

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Triplo oro per l'Italia nell'ultima giornata dei Campionati europei di nuoto, a Kazan in Russia. Prima Marco Orsi e poi Arianna Castiglioni, seguiti da Gregorio Paltrinieri con la loro vittoria in oro, hanno fatto superare le mille medaglie europee per l'Italia nella storia delle discipline acquatiche: nuoto in vasca lunga e corta, in acque libere e per salvamento, tuffi, nuoto artistico e pallanuoto. L'azzurro Marco Orsi ha conquistato la medaglia d'oro nella finale dei 100 metri misti maschili in vasca corta, nella gara di apertura dell'ultima giornata dei Campionati europei di nuoto, a Kazan in Russia. L'emiliano, 30 anni, soprannominato il 'Bomber di Budrio', Fiamme Oro - Circolo Nuoto Uisp Bologna, diviene campione continentale con il tempo di 50"95, primo italiano ad abbattere il muro dei 51", battendo di otto millesimi il primato che lui stesso deteneva dal 2018, e fissando il record italiano dopo una gara condotta sin dai primi metri. Argento al greco Andreas Vazaios, bronzo all'austriaco Bernhard Reitshammer. Marco Orsi dopo l'oro ha dichiarato: "Non pensavo di scendere sotto i 51 secondi. Sono andato fortissimo subito, in acqua mi sentivo alla grande, sciolto e potente.



