Europei atletica indoor: Larissa Iapichino è medaglia d’argento nel salto in lungo e fissa il record italiano a 6,96 metri

(PRIMAPRESS) - ISTANBUL - Larissa Iapichino è medaglia d'argento di salto in lungo ai Campionati Europei indoor di atletica leggera di Istanbul. L'atleta toscana delle Fiamme Gialle in finale è andata a 6.97, fissando il nuovo record italiano indoor. In precedenza aveva già eguagliato il "vecchio" primato nazionale indoor di 6.91, che deteneva lei stessa in coabitazione con sua madre, Fiona May. Oro per la britannica Jazmin Sawyers (7.00); bronzo per la campionessa europea outdoor dello scorso anno, la serba Ivana Vuleta (6.90). - (PRIMAPRESS)