Europei atletica indoor in Turchia: doppio podio per l’Italia. Oro di Ceccarelli e argento per Jacobs

(PRIMAPRESS) - ISTANBUL - Doppio podio italiano nei 60 metri agli Europei di atletica indoor di Istanbul in Turchia. Un fantastico Samuele Ceccarelli conquista l'oro (6"58) e Marcel Jacobs, l'argento. Una gara fantastica per Ceccarelli nonostante due linee di febbre e qualche problema fisico alla gamba sinistea per Jacobs ma ha chiuso nei 6"50 netti.

- (PRIMAPRESS)