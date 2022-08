Europei atletica di Monaco: l’oro pre-matrimoniale di Gianmarco Tamberi nel salto in alto volando a 2,30

(PRIMAPRESS) - MONACO - La preparazione meticolosa e probabilmente l'entusiasmo per l'imminente matrimonio ha dato la carica giusta a Gianmarco Tamberi che agli Europei di atletica di Monaco di Baviera ha conquistato l'oro superando la misura di 2,30 nel salto in alto. L’azzurro torna sul tetto d'Europa rimettendosi al collo un oro dopo Amsterdam. La misura di 2.30 ha lasciato dietro il tedesco Potye (argento) e l’ucraino Protsenko (bronzo) in una gara condizionata anche da condizioni meteo avverse per l'insistente pioggia. - (PRIMAPRESS)