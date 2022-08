Europei Atletica di Monaco: Andrea Dallavalle è argento nel salto triplo con 17,04. Sara Fantini bronzo nel peso

(PRIMAPRESS) - MONACO - È argento per Andrea Dallavalle nel salto triplo all'Olympiastadion di Monaco di Baviera. Sul secondo gradino del podio con 17,04 metri, misura ottenuta al quinto salto. Oro al portoghese campione olimpico e mondiale in carica Pedro Pichardo con 17,50. L'Italia nel medagliere europeo due volte in questa specialità: nel 2012 a Helsinki per l'oro di Fabrizio Donato e nel 2010 a Barcellona per l'argento di Simona La Mantia. - (PRIMAPRESS)