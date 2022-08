Europei atletica: a Monaco è Marcel Jacobs a vincere la finale dei 100 metri in 9”95

(PRIMAPRESS) - MONACO - Nei 100 metri Marcell Jacobs riesce a superare i problemi fisici e vince la finale agli Europei di Monaco di Baviera. L'azzurro, già oro a Tokyo nei 100 e in staffetta, con la sua bruciante progressione chiude col tempo di 9"95, mettendo in fila i velocisti britannici, il campione europeo uscente, Zharnel Hughes (9"99), e Jeremiah Azu, bronzo in 10"13. - (PRIMAPRESS)