Europei 2020: si all’Olimpico con il pubblico. Il Cts indicherà i protocolli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Disponibilità per il pubblico all'Olimpico nelle partite degli Europei.Arriva dal Governo, con una mail del ministro della Salute, Speranza, al presidente Figc, Gravina. Tocca ora al Cts "chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi". L'Italia inaugurerà la manifestazione l'11 giugno a Roma contro la Turchia. A seguire Svizzera, il 16, e Galles il 20. Soddisfatto Gravina: "La disponibilità acquisita dal Governo italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio". - (PRIMAPRESS)