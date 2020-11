European Region of Sport: la Regione Piemonte è candidata al riconoscimento ACES

(PRIMAPRESS) - TORINO - La Regione Piemonte è ufficialmente candidata all’European Region of Sport 2022, il riconoscimento assegnato da Aces Europe per i territori che si sono distinti in politiche strutturali per favorire lo sport come strumento di miglioramento della qualità della vita diffusa nelle aree regionali. In una nota inviata al presidente di Aces Europe, GianFrancesco Lupattelli, a firma dell’Assessore regionale, Fabrizio Ricca, si conferma la candidatura all’ European Region of Sport 2022 approvata con una delibera consiliare e si auspica la favorevole accoglienze da parte dell’Associazione delle Capitali Europee dello Sport. “La nostra storia di campioni e di grandi eventi dello sport - sottolinea Ricca - ci fanno ritenere che potremo essere un modello per altri territori in Piemonte per he in questa regione si respira sport e avremmo piacere di condividere questo stile di vita con il resto d’Europa”. Dopo il riconoscimento nel 2015 di Torino Capitale europea dello Sport, questa volta è l’intera regione che lancia la sua candidatura dopo quella dell’Andalusia. “Siamo lieti di accogliere, dopo l’Andalusia con i suo oltre 700 comuni, la candidatura della Regione Piemonte - dichiara il presidente di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli - che ha già mostrato negli anni il valore di una regione capace di coniugare l’offerta turistica con la pratica dello sport a tutti livelli compreso quello sociale ed inclusivo per le categorie più deboli”. - (PRIMAPRESS)