European Le Mans Series a Monza: Lafargue in testa alla classifica. Podio LMGTE per il team Iron Lynx

(PRIMAPRESS) - MONZA - Il terzo round della European Le Mans Series non disattende le aspettative e regala emozioni e grandi sorprese all’Autodromo Nazionale Monza. La ELMS 4 Ore di Monza inaugura due fine settimana di gare endurance nel Tempio della Velocità che culmineranno il prossimo weekend con la WEC 6 Ore di Monza. Oggi, dopo quattro imprevedibili ore ricche di ribaltoni e cambi in vetta alla classifica, i francesi Paul Lafargue, Paul Loup Chatin e Patrick Pilet dimostrano di essere superiori agli avversari sulla loro Oreca 07 - Gibson #28 e trionfano meritatamente a Monza.

È tutta italiana invece la vittoria LMGTE. La Ferrari F488 GTE EVO con al volante Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni e Davide Rigon adotta una strategia aggressiva. Con una sosta in meno degli avversari di categoria, il team Iron Lynx sorprende la Porsche 911 RSR – 19 di Christian Ried, Lorenzo Ferrari e Gianmaria Bruni (Proton Competition), seconda allo sventolamento della bandiera a scacchi dopo una corsa gestita in testa per le prime tre ore. Il gradino più basso del podio va a un’altra Ferrari F488 GTE EVO, la #57 del team Kessel Racing condotta dal giapponese Takeshi Kimura e dai danesi Frederik Schandorff e Mikkel Jensen. - (PRIMAPRESS)