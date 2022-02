Europa League: passa l’Atalanta con l’Olympiacos (2-1) e la Lazio cede al Porto (2-1)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Andata del playoff favorevole all'Atalanta in Europa League ma non per la Lazio. Atalanta-Olympiacos 2-1 Colpo di biliardo di Tiquinho (16') per i greci. Djimsiti capovolge su due corner: al 60' di testa, al 63' con una zampata in mischia. errore di Koopmeiners, Musso ipnotizza M.Camara. Porto-Lazio 2-1 Capitolini avanti al 23' col tacco di Zaccagni sull'invito di Luis Alberto.Pari al 37' con l'incornata di Toni Martinez,che fa doppietta al 49' al volo su cross di Joao Mario. - (PRIMAPRESS)