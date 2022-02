Europa League: pari prezioso per il Napoli a Barcellona. FInisce 1-1 al Camp Nou

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Un pari d'oro per il Napoli in terra spagnola contro il Barcellona. E se non fosse stato per un rigore abbastanza geenroso assegnato dal Var ai catalani, il Napoli avrebbe potuto anche sbancare il Camp Nou. Primo tempo del Barca in attacco. Ma il Napoli difende con ordine e riparte con azioni spesso pericolose. In una di queste i partenopei trovano il vantaggio al 29' grazie a Zielinski, con Ter Stegen che respinge la prima conclusione del polacco, ma nulla può sul secondo tentativo. Il pareggio blaugrana arriva al 59' con un rigore di Ferran Torres concesso per un tocco di dita più che di manio di Juan Jesus ravvisato dal Var. Il Barcellona per trenta minuti prova il tutto per tutto, va in più di un'occasione vicina al raddoppio. Ma è tutto inutile. Il Napoli in 10 gli ultimi due minuti di recupero per infortunio di Fabian Ruiz riesce a tenere il pareggio fino alla fine. IL TABELLINO

BARCELLONA-NAPOLI 1-1

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen 6,5; Mingueza 5,5 (36' st Dest sv), Piqué 6, Eric Garcia 6, Jordi Alba 6; Nico Gonzalez 6 (20' st Gavi 5,5), F. De Jong 6 (20' st Busquets 6), Pedri 5,5; Adama Traoré 5 (20' st Dembélé 6), Aubameyang 5,5 (40' st L. De Jong sv), Ferran Torres 5. A disp.: Neto, Arnau Tenas, Riqui Puig, Braithwaite. All.: Xavi 5,5

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Koulibaly 7, Juan Jesus 5,5; Fabian Ruiz 6,5, Anguissa 6 (39' st Malcuit sv); Elmas 6 (39' st Mario Rui sv), Zielinski 6,5 (35' st Demme sv), Insigne 5 (27' st Ounas 5,5); Osimhen 6 (35' st Mertens sv). A disp.: Ospina, Idasiak, Ghoulam, Petagna, Zanoli. All.: Spalletti 6

Arbitro: Kovacs (Romania)

Marcatori: 29' Zielinski (N), 14' st rig. Ferran Torres (B)

Ammoniti: Anguissa (N), Fabian Ruiz (N), Meret (N)

Espulsi:

