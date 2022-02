Europa League: lezione del Barcellona al Napoli. Al Maradona finisce 2-4 per i catalani

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Brutta partita del Napoli di Spalletti che perde al Diego Armando Maradona contro un forte Barcellona che impartisce ai partenopei una lezione di calcio. Il Napoli in casa non perdeva dal 13 gennaio, in Coppa Italia con la Fiorentina. Risultato quello di stasera sacrosanto che sancisce il crollo europeo del Napoli e il livello superiore del Barcellona. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno dei playoff per gli ottavi la squadra di Spalletti incassa un pesante 2-4 col Barcellona ed esce dal torneo. Al Maradona è un monologo blaugrana. Nel primo tempo Jordi Alba (8') sblocca il match in contropiede, poi De Jong (13') raddoppia con una magia a giro, Insigne (23') accorcia dal dischetto e Piqué (45') firma il tris in mischia. Nella ripresa Aubameyang (59') cala il poker con un destro preciso all'incrocio e nel finale Politano (87') batte Ter Stegen.



IL TABELLINO

NAPOLI-BARCELLONA 2-4

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (28' st Ounas); Demme (1' st Politano), Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski (28' st Mertens), Insigne (37' st Petagna); Osimhen (28' st Ghoulam).

A disp: Idasiak, Ospina, Juan Jesus, Zanoli. All.: Spalletti

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri (30' st Nico Gonzalez), Busquets (17' st Gavi), de Jong; Traoré (30' st Dembélé), Aubameyang (30' st L. de Jong), Ferran Torres (37' st Ricard Puig).

A disp.: Neto, Tenas, Braithwaite, Mingueza, Eric Garcia. All.: Xavi

Arbitro: Karasev (RUS)

Marcatori: 8' Jordi Alba (B), 13' de Jong (B), 23' rig. Insigne (N), 45' Piqué (B), 14' st Aubameyang (B), 42' st Politano (N)

Ammoniti: Zielinski, Ruiz (N)

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)