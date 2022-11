Europa League: la Roma va ai playoff dopo la vittoria con il Ludogorets (3-1). Mourinho: Ora ci aspettano gli squali”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Roma vince e resta in Europa League. Nell'ultimo turno del Gruppo C la squadra di Mourinho batte il Ludogorets 3-1 in rimonta e conquista il pass per il playoff chiudendo la fase a gironi al secondo posto. All'Olimpico primo tempo sottoritmo dei giallorossi, che rischiano molto e si fanno infilare da una giocata di Rick (42'). Grazie ai cambi, nella ripresa poi gli uomini dello Special One aumentano i giri e ribaltano il risultato grazie a due rigori di Pellegrini (56' e 65') e a un gol di Zaniolo (40' st). Annullata una rete di Nonato col Var, nel finaleespulso Verdon. Mourinho: "Siamo ai playoff ora ci aspettano gli squali". - (PRIMAPRESS)