Europa League: la Roma travolge lo Shakhtar Donetsk con le reti di Pellegrini, El Shaarawy, Mancini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Successo della Roma nell'andata degli ottavi di Europa League.All'Olimpico, Shakhtar Donetsk battuto 3-0 con una prova autorevole. Tra una settimana in Ucraina ritorno in discesa. Al 6' Villar scalda Trubin, al 23' Pellegrini lo trafigge su lancio di Pedro. Pau Lopez chiude su Moraes (27'). Mkhitaryan non centra la porta dalla distanza su rilancio sbagliato di Trubin e si fa male (entra Borja Mayoral, 35') La Roma soffre in avvio di ripresa. El Shaarawy entra, spreca ma al 73' segna. Al 77' Mancini di testa fa tris. - (PRIMAPRESS)