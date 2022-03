Europa League: l’Atalanta accede ai quarti grazie al goal al Leverkusen con Boga

(PRIMAPRESS) - LEVERKUSEN (GERMANIA) - Europa League, Atalanta ai quarti Successo dell'Atalanta a Leverkusen,0-1 dopo il 3-2 di Bergamo. Ottavi superati Diaby morbido, Musso ringrazia. Il Leverkusen crea qualche grattacapo in velocità , ma gli orobici hanno buone opportunità con Muriel (due volte), Malinovskyi e Demiral. Nella ripresa subito un'altra clamorosa chance per Diaby che esalta i riflessi di Musso. Il Bayer cresce e a tratti è tambureggiante. Demirbay ci prova direttamente da corner, Aranguiz sciupa da ottima posizione, esterno della rete per Bakker.Al 91' Boga va in contropiede e firma il match. - (PRIMAPRESS)